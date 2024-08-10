J1 リーグ
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2 - 2
終了
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鈴木武蔵 65' (pk)Katsuyuki Tanaka 90' + 9'
シャハブ・ザヘディ 14' (pk)亀川諏志 90' + 6'
(HT 0-1) (終了 2-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 アビスパ福岡結果＆スタッツ,