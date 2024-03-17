J1 リーグ
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2 - 3
終了
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佐藤響 45'川崎曽太 45' + 3'
水沼宏太 5'アンダーソン・ロペス 33', 52'
(HT 2-2) (終了 2-3)

京都サンガ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,