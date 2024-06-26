J1 リーグ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
三竿勇人 36'川崎曽太 48'
細谷真大 42'マテウス・サヴィオ 90' + 7'
(HT 1-1) (終了 2-2)

京都サンガ 対 柏レイソル結果＆スタッツ,