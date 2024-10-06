J1 リーグ
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2 - 3
終了
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ラファエルエリアス 47'マルコトゥリオ 59'
大迫 勇也 17'佐々木大樹 45' + 6'ジャン・パトリック 83'
(HT 0-2) (終了 2-3)

京都サンガ 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,