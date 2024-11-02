FAカップ
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3 - 4
終了
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サム・ベックウィズ 24'カイロン・ゴードン 52'イアン・ヘンダーソン 80'
コーリーホワイトリー 1', 90' + 2'マイケルチーク 3'L. Amantchi 90' + 1'
(HT 1-2) (終了 3-4)

ロッチデール 対 ブロムリー結果＆スタッツ,