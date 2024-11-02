FAカップ
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1 - 3
終了
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マリック・ウィルクス 37'
J. Colwill 36', 45'E. Archer 58'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ロザラム・ユナイテッド 対 チェルトナムタウン結果＆スタッツ,