J2 リーグ
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1 - 3
終了
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C. Konagaya 90' + 1'
澤田崇 12'フアン・デルガド 30'マルコス・ギリエルメ 90' + 3'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ロアッソ熊本 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,