プレミアシップ
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6 - 0
終了
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シリル・デセルス 18', 58'ラビ・マトンド 45', 69'トム・ローレンス 65'ダニーロ 90'
(HT 2-0) (終了 6-0)

レンジャーズ 対 ロスカウンティ結果＆スタッツ,