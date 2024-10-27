プレミアシップ
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2 - 1
終了
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モハメド・ディオマンデ 13'ヴァーツラフ・チェルニー 69'
アレクサンドロスゴギッチ 26'
(HT 1-1) (終了 2-1)

レンジャーズ 対 セントミレン結果＆スタッツ,