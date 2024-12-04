プレミアシップ
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6 - 0
終了
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ジェームズ・タヴェルニエ 37'ダニーロ 53'H. Igamane 55'ヴァーツラフ・チェルニー 61'シリル・デセルス 69', 77'
(HT 1-0) (終了 6-0)

レンジャーズ 対 キルマーノック結果＆スタッツ,