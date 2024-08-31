ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ジェレミー・フリンポン 39'アレックスグリマルド 45'
ケビン・カンプル 45' + 7'生駒ロイス・オペンダ 57', 80'
(HT 2-1) (終了 2-3)

レバークーゼン 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,