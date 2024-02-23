ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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グラニト・シャカ 3'ロベルト・アンドリッヒ 68'
ドミニク・コール 8'
(HT 1-1) (終了 2-1)

レバークーゼン 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,