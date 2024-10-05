ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 4'ヨナス・ホフマン 8'
M. Geschwill 45' + 5'J. Arp 69' (pk)
(HT 2-1) (終了 2-2)

レバークーゼン 対 ホルシュタインキール結果＆スタッツ,