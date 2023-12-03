ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 79'
ユリアン・リエルソン 5'
(HT 0-1) (終了 1-1)

レバークーゼン 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,