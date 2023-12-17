ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 14'ジェレミー・フリンポン 51'フロリアン・ヴィルツ 57'
(HT 1-0) (終了 3-0)

レバークーゼン 対 フランクフルト結果＆スタッツ,