ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ヨシプ・スタニシック 18'アレックスグリマルド 50'ジェレミー・フリンポン 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 3-0)

レバークーゼン 対 バイエルン結果＆スタッツ,