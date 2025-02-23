J2 リーグ
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2 - 2
終了
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横山塁 35'D. Furakawa 87'
エドゥアルド 60'増山朝陽 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 2-2)

レノファ山口FC 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,