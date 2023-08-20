セリエ A
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2 - 1
終了
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ポントゥスアルムクヴィスト 85'フェデリコ・ディ・フランチェスコ 87'
チーロ・インモービレ 26'
(HT 0-1) (終了 2-1)

レッチェ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,