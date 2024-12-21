セリエ A
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1 - 2
終了
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テテモレンテ 50'
バレンティンカステラーノス 45' + 3' (pk)アダムマルシッチ 87'
(HT 0-1) (終了 1-2)

レッチェ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,