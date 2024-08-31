プレミアリーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ファクンド・ブオナノッテ 73'
アマドゥオナナ 28'ジョン・デュラン 63'
(HT 0-1) (終了 1-2)

レスター・シティ 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,