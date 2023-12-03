FAカップ
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3 - 0
終了
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オリー・パーマー 14'アンディキャノン 45' + 2'サム・ダルビー 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-0)

レクサム 対 ヨーヴィルタウン結果＆スタッツ,