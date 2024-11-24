ラ・リーガ
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0 - 3
終了
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キリアン・エムバペ 43'フェデリコ・バルベルデ 66'ジュード・ベリンガム 85'
(HT 0-1) (終了 0-3)

レガネス 対 レアル・マドリード結果＆スタッツ,