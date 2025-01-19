ラ・リーガ
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4 - 1
終了
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キリアン・エムバペ 18' (pk), 36'ブラヒム・ディアス 33'ロドリゴ 57'
ファビオ・シルバ 1'
(HT 3-1) (終了 4-1)

レアル・マドリード 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,