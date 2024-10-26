ラ・リーガ
team-logo
0 - 4
終了
team-logo
ロベルト・レヴァンドフスキ 54', 56'L. Yamal 77'ラフィーニャ 84'
(HT 0-0) (終了 0-4)

レアル・マドリード 対 バルセロナ結果＆スタッツ,