ラ・リーガ
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3 - 0
終了
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フェデリコ・バルベルデ 50'ブラヒム・ディアス 88'Endrick 90' + 6'
(HT 0-0) (終了 3-0)

レアル・マドリード 対 バリャドリード結果＆スタッツ,