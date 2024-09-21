ラ・リーガ
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4 - 1
終了
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ダニエル・カルバハル 58'ロドリゴ 75'ヴィニシウスジュニア 78'キリアン・エムバペ 90' (pk)
ティボー・クルトワ 54' (og)
(HT 0-0) (終了 4-1)

レアル・マドリード 対 エスパニョール結果＆スタッツ,