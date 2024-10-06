ラ・リーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ルカ・スチッチ 84'
フリアン・アルバレス 1'
(HT 0-1) (終了 1-1)

レアル・ソシエダ 対 A・マドリード結果＆スタッツ,