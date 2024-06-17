UEFA EURO
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ニコラエ・スタンチュ 29'ラズバンマリン 53'デニス・ドラグシュ 57'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ルーマニア王国 対 ウクライナ結果＆スタッツ,