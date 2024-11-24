ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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シーベ・スフライフェルス 41' (pk)
シーベ・スフライフェルス 12' (og)
(HT 1-1) (終了 1-1)

ルーヴェン 対 ユニオンサンギロワーズ結果＆スタッツ,