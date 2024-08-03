ジュピラー･プロリーグ
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3 - 1
終了
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ユセフ・マジス 22'ティボー・ヴリーティンク 36'ヨーン・ソルステインソン 85'
トルワラーゼアロコダレ 62'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ルーヴェン 対 ヘンク結果＆スタッツ,