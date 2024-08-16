リーグ・アン
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1 - 4
終了
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ゴティエ・ロリス 48'
李康仁 3'ウスマヌデンベレ 85'ブラッドリーバルコラ 86'ランダル・コロ・ムアニ 90' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-4)

ルアーブル 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,