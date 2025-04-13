リーグ・アン
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1 - 5
終了
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ジュニアムワンガ 42'
アゾル・マツシワ 1'ロレンツ・アシノン 12'アルノー・カリムエンド-ムインガ 15'ムーサアルターマリ 57'A. Gomez 89'
(HT 1-3) (終了 1-5)

ルアーブル 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,