リーグ・アン
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0 - 4
終了
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アブナー 32'M. Fofana 57'アレクサンドル・ラカゼット 71'サイードベンラーマ 87'
(HT 0-1) (終了 0-4)

ルアーブル 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,