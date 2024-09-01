リーグ・アン
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1 - 3
終了
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エドン・ジェグロヴァ 78'
ヴィトール 33' (pk)ブラッドリーバルコラ 36'ランダル・コロ・ムアニ 90' + 2'
(HT 0-2) (終了 1-3)

リール 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,