リガポルトガル
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3 - 3
終了
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Umaro Embalo 3'アブドゥルアジズ薬部 45' + 4' (pk), 67' (pk)
モルテン・ヒュルマンド 9'ヴィクトル・ギョケレス 44'セバスティアン・コアテス 73'
(HT 2-2) (終了 3-3)

リオ・アヴェ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,