リガポルトガル
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0 - 3
終了
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アデルランサントス 3' (og)モルテン・ヒュルマンド 23' (pk)ヴィクトル・ギョケレス 88'
(HT 0-2) (終了 0-3)

リオ・アヴェ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,