FAカップ
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5 - 2
終了
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カーティス・ジョーンズ 16'ダルウィン・ヌニェス 28'ディオゴ・ジョッタ 53'フィルジル・ファン・ダイク 63'ライアン・グラフェンベルチ 90' + 5'
ベンギブソン 22'ボルハ・サインス 69'
(HT 2-1) (終了 5-2)

リヴァプール 対 ノリッチ シティ結果＆スタッツ,