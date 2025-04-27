プレミアリーグ
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5 - 1
終了
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ルイス・ディアス 16'アレクシスマックアリスター 24'コーディ・ガクポ 34'モハメド・サラー 63'イエノマウドギエ 69' (og)
ドミニク・ソランケ 12'
(HT 3-1) (終了 5-1)

リヴァプール 対 トッテナム結果＆スタッツ,