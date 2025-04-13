プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ルイス・ディアス 18'フィルジル・ファン・ダイク 89'
アンドリュー・ロバートソン 86' (og)
(HT 1-0) (終了 2-1)

リヴァプール 対 ウェストハム結果＆スタッツ,