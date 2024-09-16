ラ・リーガ
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3 - 1
終了
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アブドゥル・ムーミン 50'アンドレイ・ラティウ 66'ウナイ・ロペス 90' + 5'
ラウールガルシア 27'
(HT 0-1) (終了 3-1)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 オサスナ結果＆スタッツ,