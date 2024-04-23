コッパ・イタリア
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2 - 1合計 2 - 3
終了
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バレンティンカステラーノス 12', 48'
アルカディウシュミリク 83'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ラツィオ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,