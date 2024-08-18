セリエ A
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3 - 1
終了
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バレンティンカステラーノス 11'マッティア・ザッカーニ 44' (pk)ジョルジオアルターレ 81' (og)
マグヌス・コフォッド・アンデルセン 3'
(HT 2-1) (終了 3-1)

ラツィオ 対 ベネチア結果＆スタッツ,