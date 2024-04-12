セリエ A
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4 - 1
終了
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フェリペ・アンダーソン 7', 35'マティアス・ベシーノ 14'グスタフ・イサクセン 87'
Loum Tchaouna 16'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ラツィオ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,