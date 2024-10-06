セリエ A
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2 - 1
終了
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マッティア・ザッカーニ 45' + 4'ペドロ・ロドリゲス 84'
セバスティアーノエスポジト 9'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ラツィオ 対 エンポリ結果＆スタッツ,