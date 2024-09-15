ラ・リーガ
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2 - 3
終了
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サンドロ・ラミレス 58'アレックスムニョス 83'
オイアンサンセ 7'ニコ・ウィリアムズ 30'アイトール・パレデス 76'
(HT 0-2) (終了 2-3)

ラス・パルマス 対 A・ビルバオ結果＆スタッツ,