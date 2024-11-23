ラ・リーガ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
ダリオ・エスーゴ 77'ファビオ・シルバ 83' (pk)
ダニエル・ロドリゲス 46'ロベルト・ナバーロ 56'ヨハン・モヒカ 90' + 1'
(HT 0-0) (終了 2-3)

ラス・パルマス 対 マヨルカ結果＆スタッツ,