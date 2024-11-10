ジュピラー･プロリーグ
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4 - 0
終了
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ロイック・ラプシン 4'P. Akinpelu 45', 64'ノア・サディキ 51'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ユニオンサンギロワーズ 対 ヘンク結果＆スタッツ,