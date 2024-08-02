ジュピラー･プロリーグ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
デニス・イカート 2'ケビンマックアリスター 42'カメロン・プエルタス 83'
チャーリー・ケイタ 48'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ユニオンサンギロワーズ 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,