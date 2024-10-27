ジュピラー･プロリーグ
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1 - 3
終了
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M. Fuseini 8'
フェリペアウグスト 52'E. Kakou 55'ケビンデンキー 90' + 8'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ユニオンサンギロワーズ 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,