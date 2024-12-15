ジュピラー･プロリーグ
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3 - 1
終了
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F. Ivanovic 40', 45', 53'
ジョーダンボス 55'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ユニオンサンギロワーズ 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,